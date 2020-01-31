Курс рубля снизился относительно доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 января. Колебания были зафиксированы после того, как на территории России зарегистрировали два случая заболевания новый типом коронавируса.

Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

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