Экономика
Комсомольская правдаКурс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России
Курс рубля снизился относительно доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 января. Колебания были зафиксированы после того, как на территории России зарегистрировали два случая заболевания новый типом коронавируса.
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Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Наука
Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Игры
AMD подарит до трёх игр покупателям видеокарт Radeon RX 5000-й серии
Здоровье
Врачи сообщили о необычном симптоме злокачественной опухоли кишечника
Как утверждают врачи, развитие рака кишечника из-за полипов продолжается от пяти до десяти лет.
Финансы
К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам
Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google
Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Авто
В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Происшествия
Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка
Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Общество
Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%
Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Транспорт
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Происшествия
Родственники опознали кроссовки пропавшего Влада Бахова
Экономика
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.