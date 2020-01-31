Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКурс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

Курс рубля снизился относительно доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 января. Колебания были зафиксированы после того, как на территории России зарегистрировали два случая заболевания новый типом коронавируса.
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Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 13:19

На фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль

Piter.tvвчера в 11:20

Рубль начал дешеветь после новостей о зараженных коронавирусом в России

DP.RUвчера в 09:57

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

Ведомостивчера в 09:34

Аналитики рассказали о влиянии короновируса на курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 10:29

Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:24

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАССвчера в 09:20
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Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Наука

Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
ToDay News Ufa вчера в 13:17
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
RT на русском 29 января в 02:02
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 30 января в 15:08
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Игры

AMD подарит до трёх игр покупателям видеокарт Radeon RX 5000-й серии

3DNews вчера в 09:01
Здоровье

Врачи сообщили о необычном симптоме злокачественной опухоли кишечника

Как утверждают врачи, развитие рака кишечника из-за полипов продолжается от пяти до десяти лет.
Московский Комсомолец 29 января в 02:47
Финансы

К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Российская газета 30 января в 21:00
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру вчера в 07:23
Технологии

Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google

Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
ToDay News Ufa вчера в 00:13
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru вчера в 12:38
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 30 января в 06:58
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК вчера в 15:09
Авто

В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили 29 января в 23:37
Происшествия

Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка

Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:18
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда вчера в 00:03
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra вчера в 11:58
Происшествия

Родственники опознали кроссовки пропавшего Влада Бахова

Московский Комсомолец 29 января в 09:58
Экономика

Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 09:30
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
РБК 30 января в 07:57
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