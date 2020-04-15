Финансы
РБККурс доллара вырос на 50 копеек на открытии торгов
Курс доллара вырос на 0,62%, до ₽73,45 по состоянию на 10:05 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро поднялся на 0,46% — до ₽80,53. Российская валюта снизилась к доллару и евро вслед за негативной динамикой на рынке нефти.
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Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением к доллару и евро
Банки.ру15 апреля в 12:25
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Комсомольская правда15 апреля в 12:42
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:25, Ашберн
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