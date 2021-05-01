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Курс рубля по итогам мая может ослабеть до 77 единиц за доллар

В мае главными для положения рубля останутся такие ориентиры, как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть, считают опрошенные ТАСС эксперты. В «Фридом финанс» прогнозируют, что доллар к концу месяца выйдет в диапазон 72,5–77,5 рубля за единицу, а евро — 88–92,5 рубля.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей

Ряд факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики, оказывают давление на рубль. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая.
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