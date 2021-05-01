В мае главными для положения рубля останутся такие ориентиры, как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть, считают опрошенные ТАСС эксперты. В «Фридом финанс» прогнозируют, что доллар к концу месяца выйдет в диапазон 72,5–77,5 рубля за единицу, а евро — 88–92,5 рубля.

С чего всё началось Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей Ряд факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики, оказывают давление на рубль. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая. ТАСС 30 апреля в 10:13