Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

С 26 октября ключевая ставка в России составляет 6,5% годовых. За год ЦБ снизил ставку на 1,25 п.п. Снижения произошли в июне, июле и сентябре. Банк России также в очередной раз снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года.

Центробанк четвертый раз за год снизил ключевую ставку

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Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

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