Финансы
66.ruЦентробанк четвертый раз за год снизил ключевую ставку
С 26 октября ключевая ставка в России составляет 6,5% годовых. За год ЦБ снизил ставку на 1,25 п.п. Снижения произошли в июне, июле и сентябре. Банк России также в очередной раз снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
ФИНАМ: На текущий момент может быть целесообразным открытие длинных позиций по ОФЗ с наибольшей дюрацией
Finam.Ru25 октября в 10:04
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