Финансы
Газета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Интерфаксвчера в 11:57
Рубль утром слабо растет к основным валютам. Фондовый рынок выравнивается в рамках коррекции
Интересантвчера в 02:15
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Общество
AliExpress попросил покупателей отменить заказы из-за коронавируса
Продавцы китайской онлайн-площадки AliExpress начали просить своих покупателей отменить заказы, сделанные в 2020 году, так как опасаются, что не смогут их доставить из-за продления новогодних каникул в связи с коронавирусом.
Политика
Кабмин приостановил безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Правительство РФ временно приостановило безвизовые туристические поездки граждан РФ и КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Политика
Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью
Российский сенатор Алексей Пушков увидел четкие параллели между последними событиями в Беларуси и ситуацией вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Спорт
Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Общество
Депутат рады извинился за призыв продать собаку ради оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь извинился за предложение пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ
1 февраля в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд» был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20.
Общество
Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Космос
SpaceX успешно запустила 60 спутников Starlink
Напомним, что в начале января SpaceX вывела на орбиту 60 спутников системы Starlink.
Футбол
Неймар покрасил волосы в розовый цвет
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» покрасил волосы в розовый цвет.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Общество
В Карелии госпитализировали вернувшегося из Китая студента
В Карелии с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали студента Петрозаводской государственной консерватории.
Происшествия
Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона
По данным источника «Ленты.ру», Кузин пытался получить взятку в размере 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии (Мирон).
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Футбол
«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Партизаном»
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с белградским «Партизаном» в рамках предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер.
Политика
Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Хоккей
Овечкин признан первой звездой января в НХЛ
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам января 2020 года.
Происшествия
Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным
Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Футбол
Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико»
"Реал" переиграл "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
Аксенов прокомментировал скандал в Керчи
Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что в действиях чиновников из Керчи, решивших поздравить блокадников, "не было злого умысла".