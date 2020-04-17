Финансы
Банки.руКурс рубля повышается в начале торгов
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля
Комсомольская правда03:22
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 08:55
Футбол
Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport 04:15
Общество
Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp
Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов.
DP.RU 09:08
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Космос
Ученые раскрыли новую тайну Нибиру
ToDay News Ufa 09:06
Общество
Трамп представил план отмены карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
Новые фрегаты проекта 22350 смогут нести на борту по 24 «Циркона»
Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на Северной верфи в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты.
РЕН ТВ вчера в 21:10
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе
Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
Discover24 вчера в 08:15
Наука
Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
Авто
Появились первые изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 15 апреля в 10:05
Транспорт
Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Здоровье
Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ
Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
ToDay News Ufa 03:24
Политика
Президент Путин перенес парад Победы
Ньюс-НН вчера в 12:35
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
Политика
Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ
Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
Известия 09:58