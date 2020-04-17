Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 344

Футбол Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.

Общество Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов. 5

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 608

Происшествия Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса. 47

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 16

Шоу-бизнес Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении. 3

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 597

Наука Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов. 2

Авто Появились первые изображения новой Mazda 6 Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора. 4

Общество Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб. 391

Транспорт Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. 6

Здоровье Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. 70