Финансы

Банки.руБанки.руКурс рубля повышается в начале торгов

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль днем укрепляется благодаря спросу инвесторов на риск и надеждам на восстановление мировой экономики

Финмаркет09:58

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБК03:04

Курс евро опустился до 79,82 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:47

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:25

Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля

Комсомольская правда03:22

ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАСС06:53

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,94 рубля

Банки.ру04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:44, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 08:55
344
Футбол

Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport 04:15
Общество

Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp

Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов.
DP.RU 09:08
5
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
608
Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
47
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
193
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,4K
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
16
Космос

Ученые раскрыли новую тайну Нибиру

ToDay News Ufa 09:06
Общество

Трамп представил план отмены карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
90
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
251
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
3
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
597
Армия и оружие

Новые фрегаты проекта 22350 смогут нести на борту по 24 «Циркона»

Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на Северной верфи в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты.
РЕН ТВ вчера в 21:10
7
Шоу-бизнес

В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

Lenta.ru 09:24
5
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
40
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

Lenta.ru 08:52
144
Шоу-бизнес

Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе

Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
Discover24 вчера в 08:15
32
Наука

Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
2
Авто

Появились первые изображения новой Mazda 6

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
4
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
370
Происшествия

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Интерфакс 09:41
63
Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 15 апреля в 10:05
391
Транспорт

Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
6
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
252
Здоровье

Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ

Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
ToDay News Ufa 03:24
70
Политика

Президент Путин перенес парад Победы

Ньюс-НН вчера в 12:35
2,7K
Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
378
Политика

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ

Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
Известия 09:58
339
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное