Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 руб.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти
Финмаркет06 мая в 12:14
Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
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Комментарии
Технологии
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Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
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В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение
Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2021—2022 годах, рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
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Имущество Сергея Жигунова продают с молотка
Woman.ru вчера в 02:20
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Происшествия
Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
Коронавирус может сохраняться в тканях умершего в течение нескольких дней, поэтому на похоронах следует избегать прямых тактильных контактов с телом умершего, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:22
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
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Газета.Ru 06:22
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Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
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ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
Эхо Москвы вчера в 10:06
Здоровье
Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19
Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
Киберспорт
История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют
DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
3DNews 06:54
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
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Общество
У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.
ТАСС 06:14
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», к акции присоединяются звезды российской эстрады, в частности, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Евгений Петросян, Николай Басков, Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.
Муксун.fm вчера в 07:34
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:35
Шоу-бизнес
Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в своем профиле в Instagram видео, где он и Пухляш из клипа рейв-группы Little Big устроили танцевальное соревнование.
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
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«Уральские авиалинии» попросили субсидии на зарплаты и кредитные линии от банков
Перевозчик обратился за субсидиями на выплату зарплат и просьбой увеличить объем кредитных линий от банков, общий объем финансовой поддержки исчисляется миллиардами рублей, сообщил в пятницу ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
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Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
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Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК вчера в 09:52
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После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
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Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
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В свердловском госпитале ветеранов медики заразились коронавирусом
Несколько медицинских работников свердловского областного госпиталя ветеранов войн заразились коронавирусом.
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