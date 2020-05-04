Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля прибавил к доллару и евро

Евро подешевел на 32 копейки — до 79,63 рубля.
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Курс доллара опустился ниже ₽74

РБК04:35

Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

News.ru03:38

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

ТАСС03:09

Курс доллара опустился до 74,43 рубля

Профиль03:38

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

ПРАЙМ04:34

Курс доллара превысил 75 рублей, евро – 83 рубля

Ведомости04 мая в 03:48
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Комментарии

Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,3K
Общество

Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире

Своим внешним видом Андреа гордится. Считает, что ее губы может и не самые большие в мире, но в списке самых больших – точно.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
66
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
636
Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
8
Армия и оружие

Ливийская армия нанесла авиаудар по турецкому штабу

Sky News – Arabia рассказал об атаке на колледж в Мисурате. Ливийская национальная армия нанесла авиаудар по турецкому штабу.
Piter.tv 05:18
Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
790
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
62
Здоровье

Главврач московской поликлиники скончалась от коронавируса

В Москве главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева скончалась после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
Известия 06:28
14
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
211
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
19
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
18
Здоровье

Советник главы Пермского края рассказал о смягчении самоизоляции

Советник главы Пермского края Дмитрий Жебелев рассказал о снятии некоторых ограничительных мер, действующих в настоящее время в регионе, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 05:46
15
Общество

ЕГЭ в России могут перенести на лето

Минпросвещения не исключает переноса ЕГЭ на лето 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
9111.ru вчера в 05:55
58
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
739
Происшествия

При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек

В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.
RT на русском 04:59
3
Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
257
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
4,1K
Здоровье

Сразу после назначения нового главврача омской ГКБ № 1 случилось ЧП

Напомним, сегодня министр здравоохранения Омской области назначила нового главврача БСМП № 1. Им стал Андрей Викторович Прохоренко, который ранее занимал должность заместителя по хирургической помощи.
Om1.ru 06:15
1
Авто

Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня вчера в 05:37
9
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,3K
Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ вчера в 09:43
770
Игры

Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом

Игра Mortal Kombat 11 получит сюжетное DLC, в котором появится персонаж Шанг Цунг.
Дни24 05 мая в 12:20
7
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

Банк России установил на 8 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,1169 рубля, что на 14,5 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:24
Авто

Южная Корея оштрафует Mercedes-Benz и Nissan на рекордную сумму

Власти Южной Кореи оценили его в 63,4 миллиона долларов. Отмечается, что сумма является рекордной для автомобильной отрасли Германии.
NewInform 06:04
2
Фигурное катание

Журанков назвал возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе

Известный спортивный комментатор Андрей Журанков высказал мнение на тему ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этера Тутберидзе.
РИА Новости 05:46
6
Армия и оружие

СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе

Российские следователи установили причастность двух полковников вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибла женщина и были ранены трое детей и мужчина.
News.ru 05:34
Общество

Власти Кубани опровергли информацию из мессенджеров о снятии карантина

Граждан просят доверять только официальным источникам, в которых публикуется достоверная и объективная информация, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Кубань 24 05:23
6
Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
330
Общество

Пенсионную реформу могут отменить в России

Эксперт не исключает, что Кремль использует "тяжелую артилеррию" в виде отмены пенсионной реформы, чтобы нивелировать последствия кризиса, поделился политолог в разговоре с изданием "Свободная пресса".
IrkutskMedia 05:35
64
Хоккей

КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
3
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