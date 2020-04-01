Евро оценивается в 83 рубля 25 копеек, что на 61 копейку меньше, чем накануне. С утра отмечен рост индексов на отечественных биржах – Московской и РТС. Об актуальных курсах валют в пензенских банках вы можете узнать в нашей специальной рубрике.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Здоровье Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.

Гаджеты Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 % Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.

Общество В Петербурге разрешили работу автомастерских и продавцов смартфонов Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 19:30 — REGNUM В Петербурге в условиях мероприятий по противодействию коронавирусу разрешили работу автомастерских на следующей неделе.

Общество В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.