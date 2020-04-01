Финансы

Пенза-взглядПенза-взглядКурс рубля продолжает укрепление на валютной бирже

Евро оценивается в 83 рубля 25 копеек, что на 61 копейку меньше, чем накануне. С утра отмечен рост индексов на отечественных биржах – Московской и РТС. Об актуальных курсах валют в пензенских банках вы можете узнать в нашей специальной рубрике.
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Курс доллара на открытии торгов вырос до 77,73 рублей

Известия03:36

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 77,36 рубля

Право.рувчера в 03:31

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБК04:48

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля

ТАСС03:21

Рубль на торгах продолжает сдавать позиции. Нефть упала ниже 23 долларов

Фонтанка.Ру01 апреля в 03:10

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

Инфорос31 марта в 06:04
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Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Инфорос 08:06
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Энергетика

Путин допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Президент России Владимир Путин отметил, что по итогам встречи ОПЕК+ может идти речь о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 13:01
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Политика

Президент России продлил нерабочий режим до 30 апреля

Президент Российской Федерации в четверг, 2 апреля, в связи с эпидемией коронавируса вновь обратился к жителям страны.
Info-RM вчера в 10:00
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Здоровье

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости 13:13
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Гаджеты

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
3DNews 09:36
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Происшествия

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
ТАСС 12:54
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Общество

Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу

Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
V1.ru 10:30
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

В Петербурге разрешили работу автомастерских и продавцов смартфонов

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 19:30 — REGNUM В Петербурге в условиях мероприятий по противодействию коронавирусу разрешили работу автомастерских на следующей неделе.
REGNUM 12:30
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
ИА InterMedia 08:48
Общество

В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.
Правительство Кировской области 11:47
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft запланировала масштабное обновление для операционной системы Windows 10, которое снизит нагрузку на процессор.
Экономика сегодня 13:13
Гаджеты

Названы преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T

Эксперты отметили, что у Note 9S более емкая батарея, а у Mi 9T в стандартной комплектации 6 Гб оперативной памяти.
ИА Красная Весна 03:10
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Общество

Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции

В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Пенза-Пресс 09:34
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