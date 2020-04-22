Финансы
Lenta.ruКурс рубля продолжил падать
На открытии торгов Московской биржи курс рубля продолжил падение, начатое накануне. По состоянию на 10:08, доллар стоил 77,43 рубля, а евро — 84,07 рубля, свидетельствуют данные площадки.
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Комментарии
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
Политика
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Политика
Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США.
RT на русском 19:25
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Шоу-бизнес
Седокова рассказала о трудностях группового секса
Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ 11:31
Общество
Передвижение из-за коронавируса ограничили в китайском Харбине
Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели в китайском городе Харбин.
Вечерняя Москва 15:52
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Общество
Глава ВОЗ: коронавирус пришел в мир надолго
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду призвал государства оставаться бдительными и отметил, что большая часть населения Земли остается уязвимой к коронавирусу нового типа, и COVID-19 останется в мире надолго.
Парламентская газета 13:34
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18
Общество
Президент продлил срок действия водительских прав в России
Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу.
Вести.Ru 20 апреля в 03:45
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
Общество
Кадыров объявил флешмоб для желающих побрить голову
«Издревле у наших предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал Кадыров.
Телеканал 360° вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия 16:50
Общество
Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
Здоровье
Сдачу ЕГЭ могут заменить конкурсом аттестатов
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН поддержал решение Минобрнауки и призвал заменить в этом году ЕГЭ на конкурс аттестатов и онлайн приёмные комиссии.
АСТВ 19:34
Политика
В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.
News.ru вчера в 05:49
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября.
Национальная служба новостей 05:31
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10