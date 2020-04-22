Финансы

Lenta.ruLenta.ruКурс рубля продолжил падать

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На открытии торгов Московской биржи курс рубля продолжил падение, начатое накануне. По состоянию на 10:08, доллар стоил 77,43 рубля, а евро — 84,07 рубля, свидетельствуют данные площадки.
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Курс рубля продолжает падать

Югополис03:35

Курс рубля продолжил падать

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Евро утром скакнул выше 84 рублей. Нацвалюта слабеет вместе с падающей нефтью

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Рубль в свободном падении. Доллар на торгах уже 77,5

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Общество

Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ

Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
2,6K
Политика

Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
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Политика

Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США.
RT на русском 19:25
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,3K
Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Шоу-бизнес

Седокова рассказала о трудностях группового секса

Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ 11:31
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Общество

Передвижение из-за коронавируса ограничили в китайском Харбине

Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели в китайском городе Харбин.
Вечерняя Москва 15:52
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы

Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
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Общество

Глава ВОЗ: коронавирус пришел в мир надолго

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду призвал государства оставаться бдительными и отметил, что большая часть населения Земли остается уязвимой к коронавирусу нового типа, и COVID-19 останется в мире надолго.
Парламентская газета 13:34
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
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Происшествия

Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии

Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18
4
Общество

Президент продлил срок действия водительских прав в России

Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу.
Вести.Ru 20 апреля в 03:45
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
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Общество

Кадыров объявил флешмоб для желающих побрить голову

«Издревле у наших предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал Кадыров.
Телеканал 360° вчера в 23:04
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия 16:50
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Общество

Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
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Здоровье

Сдачу ЕГЭ могут заменить конкурсом аттестатов

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН поддержал решение Минобрнауки и призвал заменить в этом году ЕГЭ на конкурс аттестатов и онлайн приёмные комиссии.
АСТВ 19:34
Политика

В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.
News.ru вчера в 05:49
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Общество

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября.
Национальная служба новостей 05:31
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Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Общество

Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор

Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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