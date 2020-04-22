На открытии торгов Московской биржи курс рубля продолжил падение, начатое накануне. По состоянию на 10:08, доллар стоил 77,43 рубля, а евро — 84,07 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Общество Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. 2,6K

Политика Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,5K

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 13K

Шоу-бизнес Седокова рассказала о трудностях группового секса Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем. 6

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 388

Общество Глава ВОЗ: коронавирус пришел в мир надолго Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду призвал государства оставаться бдительными и отметил, что большая часть населения Земли остается уязвимой к коронавирусу нового типа, и COVID-19 останется в мире надолго. 4

Общество Президент продлил срок действия водительских прав в России Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу.

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 36

Общество Кадыров объявил флешмоб для желающих побрить голову «Издревле у наших предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал Кадыров. 1,4K

Шоу-бизнес Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram. 39

Общество Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов. 84

Здоровье Сдачу ЕГЭ могут заменить конкурсом аттестатов Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН поддержал решение Минобрнауки и призвал заменить в этом году ЕГЭ на конкурс аттестатов и онлайн приёмные комиссии.

Политика В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей. 4,8K

Экономика В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". 2,3K

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 123