Финансы

62инфо62инфоДоллар и евро резко выросли на открытии торгов

Американская валюта подорожала на 6,4% относительно уровня закрытия прошлых торгов, достигнув отметки в 72,99 рубля. Евро подскочил до 85 рублей (рост на 9,7%).
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Рубль показал неоднозначную динамику на Московской бирже

Газета.Ruвчера в 14:09

Курс доллара опустился ниже ₽71 на Московской бирже

РБКвчера в 07:02

Курс доллара на старте торгов взлетел на 4,2 руб, евро - на 5,1 руб

Московский Комсомолецвчера в 03:10

Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

Известиявчера в 04:31

Курс рубля упал

Lenta.ruвчера в 03:09

Курс доллара на 10 марта 2020: американская валюта торгуется по 73 рубля

Комсомольская правдавчера в 02:11

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новостивчера в 03:48
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Комментарии

Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv вчера в 01:07
Общество

Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Российская газета 11:22
Общество

Украинские туристки испортили уникальную фреску Рафаэля в Ватикане

Две жительницы Украины разрисовали фрески Рафаэля Санти в Папском дворце Ватикана.
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Шоу-бизнес

Дочь Валентины Талызиной прокомментировала ее госпитализацию

Экспресс газета 06:44
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
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Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

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Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
REGNUM 06:11
Здоровье

Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса

Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
РБК 10:15
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Происшествия

В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза Алерт" в Тамбовской области.
РИА Новости 11:56
Футбол

Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей

В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 11:33
Общество

«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Известия 11:06
Экономика

Экономист назвал последствия падения рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса.
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Игры

Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК

Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
МонаВиста 11:10
Происшествия

Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти

Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
ТАСС 07:43
Политика

Украина частично закроет границы из-за коронавируса

Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 11:23
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Известия 07:27
Гаджеты

В Роскачестве проверили смарт-часы

АБН вчера в 04:44
Политика

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
РИА Новости 02:51
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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Политика

Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор

Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Росбалт 09:55
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прервала молчание после попадания Джигана в рехаб

Как оказалось, фанаты были совершенно правы и в настоящее время музыкант находится в реабилитационном центре в Майами, о чём лично признался подписчикам.
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Общество

В Крыму задержали четырех террористов

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В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1

В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
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Суд оставил под арестом еще двоих экс-полицейских по «делу Голунова»

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Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Питера Пэна сыграет Александр Молони ("Несговорчивый хозяин", "Большой злой лис и другие сказки"), а Венди – дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон ("Обитель зла: Последняя глава", "Чёрная Вдова") (на фото).
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