Финансы
62инфоДоллар и евро резко выросли на открытии торгов
Американская валюта подорожала на 6,4% относительно уровня закрытия прошлых торгов, достигнув отметки в 72,99 рубля. Евро подскочил до 85 рублей (рост на 9,7%).
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Курс доллара на старте торгов взлетел на 4,2 руб, евро - на 5,1 руб
Московский Комсомолецвчера в 03:10
Курс доллара на 10 марта 2020: американская валюта торгуется по 73 рубля
Комсомольская правдавчера в 02:11
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