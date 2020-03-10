Американская валюта подорожала на 6,4% относительно уровня закрытия прошлых торгов, достигнув отметки в 72,99 рубля. Евро подскочил до 85 рублей (рост на 9,7%).

Доллар и евро резко выросли на открытии торгов

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