Будьте в Плюсе

Курс рубля растет до 74,35 за доллар и 78,54 за евро на старте торгов

Российская валюта немного ослабила свои позиции к доллару, при этом укрепилась к евро на старте торгов Московской биржи.
ФАН
Курс доллара США составил 75,45 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 66,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс
Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,1196 рубля и составил 73,7057 руб./$1.
Интерфакс
Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на внутреннем валютном рынке сохраняются комфортные условия для продолжения укрепления рубля.
Интерфакс

Подробнее о событии

Курс доллара упал до 73,12 рубля, евро - на 77,16 рубля
ПРАЙМвчера в 12:20
Курс доллара упал до 74,35 рубля
Общественная служба новостейвчера в 03:25
Курс доллара вырос на третий месяц спеоперации
Внешнеэкономические связивчера в 03:09
Курс валют сегодня: доллар подешевел на старте торгов
Свободная Прессавчера в 03:25
Курс доллара незначительно вырос на старте торгов Мосбиржи
ФАНвчера в 03:20
Курс доллара снизился ниже 74 рублей
Banknn.ruвчера в 03:25

Интересное

Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
RT на русскомвчера в 16:12

В Тирасполе из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья

В здании работают саперы, они изучают его на предмет других взрывных устройств. О взрыве в МГБ Тирасполя стало известно вечером 25 апреля.
Lenta.ruвчера в 12:08

Посетитель ресторана нашёл прототип смарт-часов Google Pixel Watch

Ранее на этой неделе стало известно, что Google зарегистрировала товарную марку Pixel Watch, под которой технологический гигант планирует выпустить свои первые смарт-часы.
3DNews24 апреля в 16:00

Бывший советник экс-канцлера Германии Меркель Вад назвал безумием накачку Украины оружием

Бывший помощник Меркель предположил, что идею о «военном решении» конфликта культивируют «политики, не имевшие никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере (вооруженных силах Германии)».
Lenta.ru19:46

Глава Чечни Кадыров пообещал награду в $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наградить миллионом долларов того, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура.
Lenta.ru19:16

Великобритания запретила экспорт в Россию способных использоваться против Украины товаров

Власти Великобритании ввели новые санкции в отношении России.
BFM.ru19:08

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.
Lenta.ruвчера в 16:25

«Британцы ставят крест на киевской версии»: в Буче были не пули, а дротики

Разумеется, подача текста сугубо антироссийская, но и оная ставит под сомнение «официально-киевскую» версию.
Евразия Dailyвчера в 12:21

Президент Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»

Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 13:04

В Белом доме прокомментировали покупку Илоном Маском Twitter

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала покупку американским предпринимателем Илоном Маском Twitter.
RT на русском18:40