ПРАЙМКурс рубля растет до 74,35 за доллар и 78,54 за евро на старте торговРоссийская валюта немного ослабила свои позиции к доллару, при этом укрепилась к евро на старте торгов Московской биржи.ФАНКурс доллара США составил 75,45 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 66,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.ИнтерфаксСредневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,1196 рубля и составил 73,7057 руб./$1.ИнтерфаксКак рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на внутреннем валютном рынке сохраняются комфортные условия для продолжения укрепления рубля.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьФАНФАНBanknn.ruПодробнее о событииКурс доллара упал до 73,12 рубля, евро - на 77,16 рубляПРАЙМвчера в 12:20Курс доллара упал до 74,35 рубляОбщественная служба новостейвчера в 03:25Курс доллара вырос на третий месяц спеоперацииВнешнеэкономические связивчера в 03:09Курс валют сегодня: доллар подешевел на старте торговСвободная Прессавчера в 03:25Курс доллара незначительно вырос на старте торгов МосбиржиФАНвчера в 03:20Курс доллара снизился ниже 74 рублейBanknn.ruвчера в 03:25Показать ещёОценитьПоделиться