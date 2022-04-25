ПРАЙМКурс рубля растет до 74,35 за доллар и 78,54 за евро на старте торговРубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.ПРАЙМКак отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль провел значительную часть пятницы в уверенном плюсе к доллару и евро на фоне подготовки к пику налогового периода месяца.ИнтерфаксНефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу вечером и может завершить неделю снижением более чем на 4%.ИнтерфаксКак рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на внутреннем валютном рынке сохраняются комфортные условия для продолжения укрепления рубля.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИА Красная ВеснаФАНBanknn.ruЯмал-МедиаПодробнее о событииКурс доллара США на Московской Бирже 25 апреля в 10:05 МСК составил 74.63 рубАК&М03:29Рубль укрепился за неделю торгов на Московской биржеREGNUM22 апреля в 12:37Биржевой курс доллара вырос на 66,5 копейкиАргументы и Факты22 апреля в 15:06Курс доллара упал до 73,5 рублей к концу недели. Банки Ямала также обновили свой курсЯмал-Медиа22 апреля в 14:15Торги на Мосбирже завершились снижением курса рубляИА Красная Весна22 апреля в 12:49Курс рубля растет до 74,35 за доллар и 78,54 за евро на старте торговПРАЙМ03:16Рубль вечером развернулся вниз к бивалютной корзине на фиксации прибыли перед выходными днямиФинмаркет22 апреля в 12:19Показать ещёОценитьПоделиться