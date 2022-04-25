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Курс рубля растет до 74,35 за доллар и 78,54 за евро на старте торгов

Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
ПРАЙМ
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль провел значительную часть пятницы в уверенном плюсе к доллару и евро на фоне подготовки к пику налогового периода месяца.
Интерфакс
Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу вечером и может завершить неделю снижением более чем на 4%.
Интерфакс
Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на внутреннем валютном рынке сохраняются комфортные условия для продолжения укрепления рубля.
Интерфакс

Подробнее о событии

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Курс доллара упал до 73,5 рублей к концу недели. Банки Ямала также обновили свой курс
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Торги на Мосбирже завершились снижением курса рубля
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