Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Комментарии
Общество
В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
Политика
Армия Хафтара приостановила боевые действия
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Здоровье
В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
Здоровье
В США объявили об эффективности Ремдесивира от коронавируса
Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences объявила, что результаты клинического тестирования экспериментального препарата Ремдесивир против коронавируса оказались успешными.
Вечерний курьер 01:57
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews вчера в 14:00
Общество
Минфин разрешит пивоварам производить антисептики
Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения
В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
РИА Новости вчера в 21:51
Спорт
Медведев дважды обыграл Дзюбу в FIFA 20
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в FIFA 20, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 14:50
Транспорт
Мэр Новокузнецка прокомментировал забастовку маршрутчиков
Сегодня утром, 30 апреля в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта не вышли более 100 автобусов.
Сибдепо 01:54
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
Первый канал 28 апреля в 00:35
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Три новых случая коронавируса подтверждено в Крыму
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:04
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
Здоровье
В США подтвердили шесть новых симптомов коронавируса
Центры по контролю и профилактике заболеваний США официально внесли в список симптомов коронавируса шесть новых пунктов.
ПолитРоссия вчера в 06:25
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Экономика
В Ульяновске запустят производство пива международного бренда
Гендиректор корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и глава региона Сергей Морозов провели переговоры с руководством компании AB InBev Efes о реализации нового инвестпроекта по запуску на ульяновском заводе международного бренда BUD.
Ulpressa 02:51
Происшествия
Севастополь выделил 1 млн рублей семье погибшего летчика Су-27
Севастополь.ру 01:59
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зариповым
Матч ТВ вчера в 12:30
Общество
Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57
Экономика
В Башкирии упали цены на имбирь, лимоны и чеснок
Цены на имбирь, лимоны и чеснок, поднявшиеся в связи с пандемией коронавируса, снизились в Башкирии, а предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе имбиря, понесут убытки, заявил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
РИА Новости 03:07
Культура
Скончался индийский актер Риши Капур
В Мумбаи в возрасте 67 лет умер индийский актер Риши Капур. Об этом сообщил телеканал NDTV. Отмечается, что артист болел раком.
Газета.Ru 02:57
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной в майские праздники
В Москве в майские праздники парковка станет бесплатной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Московский паркинг».
Мослента 02:32
Армия и оружие
Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году
Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС вчера в 05:47
Космос
Ученые предположили, что большинство экзопланет полностью покрыты водой
Ученые высказали мнение, что большинство экзопланет может полностью покрывать вода.
Актуальные Новости вчера в 13:08