Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:20

Рубль уверенно растет на фоне подскока рынка нефти

ПРАЙМвчера в 14:20

Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Финмаркетвчера в 12:42

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК03:03

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

ИА Новороссиявчера в 03:49

Рубль начал укрепляться к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Экономика сегоднявчера в 03:30

Евро и доллар выросли на торгах по отношению к рублю

РИАМО28 апреля в 03:26
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Общество

В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
841
Политика

Армия Хафтара приостановила боевые действия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Здоровье

В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
3
Здоровье

В США объявили об эффективности Ремдесивира от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences объявила, что результаты клинического тестирования экспериментального препарата Ремдесивир против коронавируса оказались успешными.
Вечерний курьер 01:57
8
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
1,2K
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
2,7K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель

OAnews вчера в 14:00
10
Общество

Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
4
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Lenta.ru 02:56
4
Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения

В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
2
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

РИА Новости вчера в 21:51
555
Спорт

Медведев дважды обыграл Дзюбу в FIFA 20

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в FIFA 20, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 14:50
Транспорт

Мэр Новокузнецка прокомментировал забастовку маршрутчиков

Сегодня утром, 30 апреля в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта не вышли более 100 автобусов.
Сибдепо 01:54
16
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
Первый канал 28 апреля в 00:35
2,1K
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
373
Общество

Три новых случая коронавируса подтверждено в Крыму

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:04
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
132
Здоровье

В США подтвердили шесть новых симптомов коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний США официально внесли в список симптомов коронавируса шесть новых пунктов.
ПолитРоссия вчера в 06:25
102
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
420
Экономика

В Ульяновске запустят производство пива международного бренда

Гендиректор корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и глава региона Сергей Морозов провели переговоры с руководством компании AB InBev Efes о реализации нового инвестпроекта по запуску на ульяновском заводе международного бренда BUD.
Ulpressa 02:51
Происшествия

Севастополь выделил 1 млн рублей семье погибшего летчика Су-27

Севастополь.ру 01:59
1
Хоккей

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зариповым

Матч ТВ вчера в 12:30
1
Общество

Ubisoft добралась и до викингов: состоялся анонс новой Assassin’s Creed

REGNUM 02:48
4
Общество

Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57
Экономика

В Башкирии упали цены на имбирь, лимоны и чеснок

Цены на имбирь, лимоны и чеснок, поднявшиеся в связи с пандемией коронавируса, снизились в Башкирии, а предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе имбиря, понесут убытки, заявил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
РИА Новости 03:07
11
Культура

Скончался индийский актер Риши Капур

В Мумбаи в возрасте 67 лет умер индийский актер Риши Капур. Об этом сообщил телеканал NDTV. Отмечается, что артист болел раком.
Газета.Ru 02:57
1
Транспорт

Парковка в Москве станет бесплатной в майские праздники

В Москве в майские праздники парковка станет бесплатной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Московский паркинг».
Мослента 02:32
14
Армия и оружие

Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году

Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС вчера в 05:47
2
Космос

Ученые предположили, что большинство экзопланет полностью покрыты водой

Ученые высказали мнение, что большинство экзопланет может полностью покрывать вода.
Актуальные Новости вчера в 13:08
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