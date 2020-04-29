Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 27

Наука Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 174

Политика Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. 475

Политика Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с «отравлением» Чехия должна осознавать, что провокации с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Энергетика Новак заявил о снижении добычи угля в России Москва, 29 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Российские угольные компании сократили добычу угля в стране с начала апреля на 10,3%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса. 12

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 828

Общество Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба. 20

Авто В Европу возвращаются мотоциклы «Ява» Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу. 53

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 43

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Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 756

Армия и оружие Захарова назвала опасным размещение ядерных зарядов на подлодках США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подводных лодках опасно и может привести к дестабилизации.