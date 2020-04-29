Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Курс доллара опустился ниже ₽74 на фоне дорожающей нефти

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Рубль начал укрепляться к доллару и евро на торгах Мосбиржи

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

ИА Новороссия03:49

Евро и доллар выросли на торгах по отношению к рублю

РИАМОвчера в 03:26
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29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

КП - Беларусь09:03
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Мужчины вдвое чаще умирают от коронавируса, чем женщины

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На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
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Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива

К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.
N+1 08:10
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
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Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

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Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

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Блокчейн-платформа Дурова получит свою операционную систему

Разработчики Павла Дурова создают новую операционную систему TON OS для блокчейн-платформы TON.
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Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
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Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с «отравлением»

Чехия должна осознавать, что провокации с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:13
Энергетика

Новак заявил о снижении добычи угля в России

Москва, 29 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Российские угольные компании сократили добычу угля в стране с начала апреля на 10,3%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.
REGNUM 08:24
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Общество

Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
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Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
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В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Петербуржцам ограничили поездки в соседние регионы на праздники

Петербуржцев, которые планируют выехать на майские праздники за пределы Ленинградской области, принудительно отправят на двухнедельную самоизоляцию в регионе прибытия.
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Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

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Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

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Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
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Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

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Захарова назвала опасным размещение ядерных зарядов на подлодках США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подводных лодках опасно и может привести к дестабилизации.
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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости 08:15
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