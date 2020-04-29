Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Комментарии
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
РИА Новости 09:37
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Наука
Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива
К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.
N+1 08:10
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Общество
Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Военное дело 05:44
Технологии
Блокчейн-платформа Дурова получит свою операционную систему
Разработчики Павла Дурова создают новую операционную систему TON OS для блокчейн-платформы TON.
iReactor 02:58
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Политика
Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с «отравлением»
Чехия должна осознавать, что провокации с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:13
Энергетика
Новак заявил о снижении добычи угля в России
Москва, 29 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Российские угольные компании сократили добычу угля в стране с начала апреля на 10,3%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.
REGNUM 08:24
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Петербуржцам ограничили поездки в соседние регионы на праздники
Петербуржцев, которые планируют выехать на майские праздники за пределы Ленинградской области, принудительно отправят на двухнедельную самоизоляцию в регионе прибытия.
РБК Санкт-Петербург 10:14
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Политика
Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля
23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
Армия и оружие
Захарова назвала опасным размещение ядерных зарядов на подлодках США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подводных лодках опасно и может привести к дестабилизации.
News.ru 10:13
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости 08:15