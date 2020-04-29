Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:37
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Футбол
Во Франции досрочно завершили футбольный сезон
Чемпионат Франции по футболу не будет завершен в связи с постановлением местного правительства об отмене всех крупных соревнований до 1 сентября из-за эпидемии коронавируса.
Фонтанка.Ру вчера в 10:46
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Общество
Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Политика
Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков
В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Финансы
Что будет с рублем после заседания ФРС США
Сегодня решение по базовой ставке озвучит Федеральная резервная система (ФРС) США, а в четверг - Европейский центробанк (ЕЦБ).
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
ESPN назвал Мбаппе лучшим молодым футболистом мира
Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших футболистов мира не старше 21 года.
Советский спорт 09:13
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Общество
В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Общество
ФСБ обнаружила подпольных оружейников более чем в 20 регионах
Коммерсантъ 05:57
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Общество
В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Режим самоизоляции в Челябинской области будет продлен до 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду.
ТАСС 07:13
Футбол
Биджиев рассказал о несостоявшемся переходе Кака в «Локомотив»
Бывший технический директор «Локомотива» Хасан Биджиев рассказал, как «железнодорожники» присматривались к Кака до ЧМ-2002.
Metaratings 08:15
Общество
Старшая дочь Путина и «Роснефть» изучат геном россиян
Детский эндокринолог Мария Воронцова (предполагаемая старшая дочь президента РФ Владимира Путина) совместно с «Роснефтью» создадут центр генетических исследований.
Компания 08:14
Политика
США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»
Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Lenta.ru 05:24
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01