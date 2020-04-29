Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

ТАСС30 апреля в 17:51

Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском30 апреля в 03:01

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру30 апреля в 03:13

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК30 апреля в 03:03

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс30 апреля в 03:31

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда30 апреля в 03:16
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
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Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
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Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
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Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая

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Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
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Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
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Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
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Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»

Бывший защитник «Спартака», трехкратный чемпион России Эдуард Мор не согласен с мнением, что футболисты получают высокие зарплаты в ущерб работникам бюджетной сферы — учителей и врачей.
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WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН 30 апреля в 13:12
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Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
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В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус

За последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:20
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
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Коронавирус подтвердился у 61 постояльца общежития астраханского вуза

Коронавирус подтвердился у 61 постояльца, находящегося на карантине в общежитии университета в Астраханской области, сообщает областной минздрав.
РИА Новости 04:03
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Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев

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Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова

Бывший полузащитник национальной команды России Алексей Смертин рассказал о пропущенном голе Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко со штрафного в матче отборочного этапа на чемпионате Европы 2000 года.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева

В свойственной себе манере Джигурда вызвал телеведущего на боксерский поединок, о чем сообщил в своем микроблоге.
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Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название

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Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

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Гулявшую на Рахова пару наказали за нарушение режима самоизоляции

На территории Саратова суды продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса.
Четвертая Власть 03:46
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За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек

27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
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Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
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Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Число смертей от COVID-19 во Владимирской области выросло до семи

Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до семи, сообщает в пятницу обладминистрация.
РИА Новости вчера в 06:20
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Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен

Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
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