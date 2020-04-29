Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
Комментарии
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
Политика
Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости 30 апреля в 13:27
Общество
Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России
Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
Общество
Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая
РИА Новости 01:47
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
Футбол
Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»
Бывший защитник «Спартака», трехкратный чемпион России Эдуард Мор не согласен с мнением, что футболисты получают высокие зарплаты в ущерб работникам бюджетной сферы — учителей и врачей.
Lenta.ru 03:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на комментарии о грязных окнах
Территория новостей вчера в 11:08
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН 30 апреля в 13:12
Общество
Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей
Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
Общество
В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус
За последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:20
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Коронавирус подтвердился у 61 постояльца общежития астраханского вуза
Коронавирус подтвердился у 61 постояльца, находящегося на карантине в общежитии университета в Астраханской области, сообщает областной минздрав.
РИА Новости 04:03
Политика
Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев
Russkie.org вчера в 05:04
Футбол
Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова
Бывший полузащитник национальной команды России Алексей Смертин рассказал о пропущенном голе Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко со штрафного в матче отборочного этапа на чемпионате Европы 2000 года.
Vprognoze.ru 02:45
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева
В свойственной себе манере Джигурда вызвал телеведущего на боксерский поединок, о чем сообщил в своем микроблоге.
Bimru.ru вчера в 07:53
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Discover24 вчера в 14:30
Общество
Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:13
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Происшествия
Гулявшую на Рахова пару наказали за нарушение режима самоизоляции
На территории Саратова суды продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса.
Четвертая Власть 03:46
Здоровье
За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек
27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Общество
Число смертей от COVID-19 во Владимирской области выросло до семи
Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до семи, сообщает в пятницу обладминистрация.
РИА Новости вчера в 06:20
Армия и оружие
Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54