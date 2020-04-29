Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
ТАСС30 апреля в 06:10
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:30, Ашберн
Комментарии
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RT на русском вчера в 04:59
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В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
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Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
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"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
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В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус
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