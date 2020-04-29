Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

ТАССвчера в 06:10

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:16

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБКвчера в 03:03

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфаксвчера в 03:31

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъвчера в 03:11
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
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Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
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Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева.
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