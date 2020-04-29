Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
ТАСС30 апреля в 06:10
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Комментарии
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В Кузбассе от коронавируса за сутки выздоровели семь человек
Два новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Кузбассе за сутки, сообщила 30 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 30 апреля в 01:10
Игры
Инсайдеры сообщают, что PlayStation 5 позволит запускать демоверсии игр без скачивания
Сетевые инсайдеры в микроблоге Twitter сообщили об особенности PlayStation 5. Предполагается, что приставка позволит сиюминутно запускать демоверсии игр без предварительного скачивания.
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Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.
ТАСС вчера в 14:37
Происшествия
В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 02:58
Киберспорт
NoFear оскорбил игрока в официальном матче
Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru вчера в 14:31
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года
Богнер призвала украинское руководство привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе и обеспечить эффективное, непредвзятое расследование уголовных дел.
Life.ru вчера в 14:34
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана вчера в 01:18
Экономика
ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии
Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».
RT на русском 00:31
Наука
Найдено природное средство от похмелья
РИА Новости вчера в 16:22
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Игры
В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру
OAnews вчера в 14:25
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета вчера в 16:10
Авто
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АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи новой специальной серии Lada XRay Cross Instinct, укомплектованной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
AvtoVolgograda.ru 29 апреля в 05:01
Политика
Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
Политика
ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине
"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.
ТАСС вчера в 15:22
Общество
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров Особый порядок передвижения начал действовать с 30 апреля.
MySLO.ru вчера в 11:32
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском вчера в 10:33
Общество
Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
Космос
Ровер «Юйту-2» преодолел 447 метров по поверхности Луны
К моменту завершения очередного цикла активности общее расстояние, пройдённое луноходом «Юйту-2», достигло 447,68 метров.
REGNUM вчера в 06:58