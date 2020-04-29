Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Gazeta.SPb 30 апреля в 23:37
Происшествия
В Новосибирске от коронавируса погиб пятый человек
Всего по состоянию на 19:00 пятницы, 1 мая, в Новосибирске и регионе обнаружено 526 пациентов с COVID-19.
Новосибирские новости вчера в 11:03
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС вчера в 05:04
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности Председателя Правительства в связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Парламентская газета 30 апреля в 13:04
Общество
Аксёнов сравнил трагедию 2 мая в Одессе с Волынской резнёй
Севастополь, 2 мая 2020, 10:20 — REGNUM Трагедия в Доме профсоюзов Одессы, где от разожжённого украинскими националистами пожара 2 мая 2014 года заживо сгорели десятки людей, это продолжение таких преступлений предшественников современных бандеровцев в годы Второй мировой войны как трагедии Бабьего Яра, Хатыни, а также Волынская резня.
REGNUM 03:20
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
Происшествия
Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами
Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Политика
Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
Здоровье
В Саратовской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
По состоянию на 9 часов утра 2 мая лабораторно подтверждено 48 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:50
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета вчера в 11:02
Общество
С 30 апреля в Тульской области вводятся цифровые пропуска
«Согласно новой редакции Указа с 9:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», - говорится в сообщении.
Inc-news.ru 28 апреля в 22:23
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе
Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей.
Коммерсантъ вчера в 21:57
Экономика
RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии
Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Газета.Ru 01:57
Игры
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 29 апреля в 16:03
Общество
Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
Транспорт
В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
Космос
Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 13:56
Здоровье
За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек
27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18