Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

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Общество Аксёнов сравнил трагедию 2 мая в Одессе с Волынской резнёй Севастополь, 2 мая 2020, 10:20 — REGNUM Трагедия в Доме профсоюзов Одессы, где от разожжённого украинскими националистами пожара 2 мая 2014 года заживо сгорели десятки людей, это продолжение таких преступлений предшественников современных бандеровцев в годы Второй мировой войны как трагедии Бабьего Яра, Хатыни, а также Волынская резня.

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Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 142

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