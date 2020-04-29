Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

ТАСС30 апреля в 17:51

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс30 апреля в 03:31

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ30 апреля в 03:11

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК30 апреля в 03:03

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском30 апреля в 03:01

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда30 апреля в 03:16

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру30 апреля в 03:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:06, Ашберн

Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах

Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
RT на русском 04:52
95
Политика

В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс вчера в 11:23
85
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

РБК 02:58
127
Общество

В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса

В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы.
RZN.info 04:52
172
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
50
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
375
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
810
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,8K
Происшествия

Еще четыре жителя Крыма заболели коронавирусом

Вести.Севастополь 03:05
4
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
245
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
4,8K
Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
90
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,4K
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье

В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
12
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
956
Общество

Попова рассказала о лабораториях, тестирующих на коронавирус

Семь лабораторий в России могут диагностировать коронавирусную инфекцию без подтверждения Роспотребнадзора, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию взятия Берлина

RT на русском 01:00
255
Культура

Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»

Коммерсантъ 03:35
5
Армия и оружие

Российская система РЭБ помешала израильской ракете достигнуть цели

В ходе ракетного обстрела Сирии сверхточная ракета Израиля промахнулась более чем на тысячу метров из-за работы российской системы РЭБ.
Discover24 вчера в 05:14
2
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

Советская и российская 73-летняя актриса, телеведущая Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 15:19
71
Футбол

ПФЛ выступила за досрочное завершение футбольного сезона

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что руководители большинства клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение первенства лиги.
Татар-информ вчера в 14:08
Игры

Представлена игра Street of Rage 4

Vevby.ru 30 апреля в 15:01
4
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:44
10
Общество

В России за сутки выявлено 7933 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.
ФАН вчера в 03:39
Общество

82 человека за сутки заразились коронавирусом в Тульской области

Всего на 1 мая в Тульской области у 1074 человек подтвержден коронавирус, из них 109 человек выздоровели, 7 — скончались.
Kursk.com вчера в 10:36
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