Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:06, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:06, Ашберн
Комментарии
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах
Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
RT на русском 04:52
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс вчера в 11:23
Общество
В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса
В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы.
RZN.info 04:52
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Общество
Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Происшествия
Еще четыре жителя Крыма заболели коронавирусом
Вести.Севастополь 03:05
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия вчера в 15:22
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
Политика
Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье
В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Попова рассказала о лабораториях, тестирующих на коронавирус
Семь лабораторий в России могут диагностировать коронавирусную инфекцию без подтверждения Роспотребнадзора, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию взятия Берлина
RT на русском 01:00
Культура
Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»
Коммерсантъ 03:35
Армия и оружие
Российская система РЭБ помешала израильской ракете достигнуть цели
В ходе ракетного обстрела Сирии сверхточная ракета Израиля промахнулась более чем на тысячу метров из-за работы российской системы РЭБ.
Discover24 вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации
Советская и российская 73-летняя актриса, телеведущая Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 15:19
Футбол
ПФЛ выступила за досрочное завершение футбольного сезона
Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что руководители большинства клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение первенства лиги.
Татар-информ вчера в 14:08
Игры
Представлена игра Street of Rage 4
Vevby.ru 30 апреля в 15:01
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:44
Общество
В России за сутки выявлено 7933 новых случая коронавируса
«За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.
ФАН вчера в 03:39
Общество
82 человека за сутки заразились коронавирусом в Тульской области
Всего на 1 мая в Тульской области у 1074 человек подтвержден коронавирус, из них 109 человек выздоровели, 7 — скончались.
Kursk.com вчера в 10:36