Курс рубля умеренно укрепляется к основным валютам на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 29 копеек — до 72,39 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 79,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

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