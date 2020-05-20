Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
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Рубль утром слабо растет к доллару, но теряет к евро. Фондовый рынок РФ - без единой динамики

Интересант03:18

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару, но уступает евро

Росбалт03:50

Курсы доллара и евро растут к рублю

Газета.Ru03:40

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:24

Доллар и евро растут на открытии торгов Мосбиржи 20 мая

Экономика сегодня03:13

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМвчера в 03:10
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Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Съемки нового сериала по роману мастера ужасов Стивена Кинга активно продолжаются. Инсайдеры показали первые кадры.
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В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС

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Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
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Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

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Губернатор Сахалина выразил недоверие мэру-браконьеру

Южно-Сахалинск, 21 мая 2020, 05:17 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил недоверие руководителю Охинского района Сергею Гусеву.
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Общество

В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России

Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте.
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Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
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В Подмосковье вновь включили отопление

В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
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Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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Собянин заявил о снижении числа заражений до уровня месячной давности

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Экономика

Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%

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В России стартовало создание новой спутниковой системы связи

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России стартовало создание новой спутниковой системы связи.
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Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Вести.Ru 22:01
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Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ

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Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Пик эпидемии коронавирус в России, вероятно, уже пройден.
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Компания Nissan представила новый Nissan GT-R50 от Italdesign

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В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня

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Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»

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Власти протестируют варианты сокращения конфликтов с жителями из-за строек

Среди способов взаимодействия: информирование — тексты на официальных сайтах консультирование — интервью с жителями соучастие — предлагается форма соучаствующего проектирования партнерство — механизмы софинансирования проектов Стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около Театра драмы в Екатеринбурге началась 13 мая 2019 года.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

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В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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