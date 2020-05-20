Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару, но уступает евро

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Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новости18 мая в 15:31

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМвчера в 03:10

Курсы доллара и евро растут к рублю

Газета.Ru03:40
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На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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Мишустин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

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СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России

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Первая ступень американской ракеты-носителя Atlas V была доставлена на мыс Канаверал, штат Флорида.
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Как сообщает агентство ТАСС, туристический сектор России начнет выход из ограничительных мер 1 июня.
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Житель Прикамья оштрафован после помощи гражданам Литвы

Житель Прикамья оштрафован после помощи гражданам Литвы В понедельник в Кудымкаре (Пермский край) мировой суд вынес приговор в отношении жителя местного поселка Велва-База Леонида Ладанова.
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В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
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Яна Рудковская рассказала, сколько она зарабатывает на Instagram

Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, сколько зарабатывает в год благодаря продаже рекламы в социальных сетях.
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В Подмосковье военным дали квартиры в металлических контейнерах

Военные в Наро-Фоминском районе в Подмосковье получили служебные квартиры в домах, которые выглядят как металлические контейнеры.
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С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы

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