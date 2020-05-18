Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 186

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 91

Общество Случай передачи COVID-19 от норки человеку зафиксирован в Нидерландах Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на одной из ферм в Нидерландах.

Происшествия Неизвестные «заминировали» около 50 больниц в Москве Неизвестные сообщили о минировании около 50 поликлиник и больниц в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. 23

Происшествия СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа "Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. 48

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 6

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 9

Политика Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook. 8

Шоу-бизнес Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие. 5

Общество В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса COVID-19 После укола, в зависимости от дозировки препарата, число антител или превышало соответствующий показатель в крови участников испытаний, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне. 762

Технологии Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 845

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 239

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 105

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 431