Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Читать в источнике
Комментировать332

Подробнее о событии

Рубль вечером растерял рост к доллару и дешевеет к евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Финмаркет13:04

Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правда03:27

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

ТАСС03:02

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:20

Курс рубля продолжил расти

Lenta.ru03:13

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:29, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
386
Игры

Ghost of Tsushima займет 50 ГБ свободного места на жестком диске

18 мая стало известно, что для установки Ghost of Tsushima пользователям понадобится около 50 ГБ свободного места на жестком диске PS4.
CyberSport.ru вчера в 11:22
8
Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
186
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
91
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Гаджеты

Представлены доступные защищенные умные часы AmazFit Ares

iXBT.com 02:51
1
Общество

Случай передачи COVID-19 от норки человеку зафиксирован в Нидерландах

Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на одной из ферм в Нидерландах.
Российская газета 20:17
Транспорт

Движение по аварийному мосту в Благовещенске закроют из-за ремонта

На время ремонта будет закрыто движение транспорта. По данным оперативного штаба, работы начнутся в 20:00 19 мая.
Известия вчера в 06:41
1
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
548
Происшествия

Неизвестные «заминировали» около 50 больниц в Москве

Неизвестные сообщили о минировании около 50 поликлиник и больниц в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Коммерсантъ 12:04
23
Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
48
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отработал беспилотный режим

Российский самолет пятого поколения проходит испытания. Российский истребитель Су-57 отработал беспилотный режим.
Piter.tv вчера в 05:31
3
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
6
Общество

Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня вчера в 13:40
9
Политика

Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
41
Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс

Брайан Остин Грин подтвердил слухи о расставании с Меган Фокс во время очередного подкаста.
Super.ru 04:09
3
Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
256
Политика

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
8
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой

Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
5
Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
192
Кино

На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»

На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
4
Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса COVID-19

После укола, в зависимости от дозировки препарата, число антител или превышало соответствующий показатель в крови участников испытаний, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
Newstracker.ru 08:07
762
Технологии

Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети

Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.
Rambler News Service 15:34
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
845
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
239
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
105
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

ТАСС 11:41
2,3K
Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 17:24
431
Экономика

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ вчера в 12:31
9
Армия и оружие

Дальние бомбардировщики ВКС РФ пролетели над Черным морем

Два реактивных бомбардировщика выполняли плановый перелёт над акваторией Чёрного моря, проинформировала пресс-служба Минобороны России.
Актуальные Новости 13:13
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное