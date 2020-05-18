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Авто В Европе авторынок показал в апреле крупнейшее падение в истории В организации отметили, что уменьшение продаж заметили на всех рынках в Евросоюзе, но самые большие потери понесли Испания и Италия – там падение составило 28,7 и 41 раза соответственно. 2

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Происшествия Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.

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