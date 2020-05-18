Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
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Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на позитиве с внешних рынков

Финмаркет09:30

Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правда03:27

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

ТАСС03:02

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:20

Курс рубля продолжил расти

Lenta.ru03:13

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:06, Ашберн

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