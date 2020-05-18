Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:06, Ашберн
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