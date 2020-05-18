Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
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