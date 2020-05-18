Финансы

REGNUMREGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль вечером растерял рост к доллару и дешевеет к евро на фоне перешедшей к снижению нефти

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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

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Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
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Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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