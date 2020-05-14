Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Курс евро опустился на шесть копеек. В четверг за валюту ЕС дают 79,85 рубля.
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Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов

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Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

Банки.ру12:22

Курс рубля вырос к доллару и евро

Телеканал 360°04:42

Рубль вечером отыграл потери и слегка повышается к доллару и евро на фоне растущей нефти

Финмаркет12:41

Рубль растет к доллару на торгах Мосбиржи 14 мая

Народные новости04:20

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов

Вести.Ru03:25
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На торгах 14 мая курс доллара снова вырос

КП - Беларусь09:50
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Тираж Assassin's Creed IV: Black Flag, к слову, также превысил 10 млн копий, однако Ubisoft относит игру к прошлому поколению консолей.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
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