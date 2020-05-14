Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Курс евро опустился на шесть копеек. В четверг за валюту ЕС дают 79,85 рубля.
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Курс рубля вырос к доллару и евро

Телеканал 360°вчера в 04:42

Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль вырос к доллару и евро

Профильвчера в 13:35

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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Курс доллара и евро на открытии торгов Мосбиржи вырос

ИА Красная Веснавчера в 04:10

Рубль в ходе торгов дорожает к доллару и евро

Росбалтвчера в 03:50

Рубль растет к доллару на торгах Мосбиржи 14 мая

Народные новостивчера в 04:20
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На торгах 14 мая курс доллара снова вырос

КП - Беларусьвчера в 09:50
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
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В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Герпес может не являться возбудителем болезни Альцгеймера, однако он точно стимулирует организм к соответствующим расстройствам.
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Женщинам принадлежит до трети мирового богатства

Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
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В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

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США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei

США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
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Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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«Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?» Спортдиректор «Балтики» о завершении сезона ФНЛ

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал решение досрочно завершить сезон Олимп-ФНЛ.
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Диетолог прокомментировала результаты исследования о пельменях

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Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
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Беременная школьница из Красноярского края рассказала об изнасиловании

Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования.
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Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

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Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
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Как работают Яндекс.Новости?
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