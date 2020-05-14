Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Комментарии
Футбол
Линделеф рассказал, почему вместо хоккея выбрал футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф признался, что мог стать хоккеистом, но выбрал футбол.
Sport24.ru 17:09
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Наука
Признаки болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса
Герпес может не являться возбудителем болезни Альцгеймера, однако он точно стимулирует организм к соответствующим расстройствам.
Live24 13 мая в 14:43
Экономика
Женщинам принадлежит до трети мирового богатства
Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Политика
США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei
США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
Известия 17:43
Общество
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Футбол
«Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?» Спортдиректор «Балтики» о завершении сезона ФНЛ
Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал решение досрочно завершить сезон Олимп-ФНЛ.
Sports.ru 15:38
Здоровье
Диетолог прокомментировала результаты исследования о пельменях
Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра врач-диетолог кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва прокомментировала результаты исследования Роскачества о пельменях.
RT на русском 14:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Путешествия
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Футбол
Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 02:52
Происшествия
Беременная школьница из Красноярского края рассказала об изнасиловании
Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования.
Газета.Ru 15:26
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Политика
Трамп заявил о создании в США сверхбыстрой «супер-пупер-ракеты»
США разрабатывают сверхбыструю ракету, сообщил президент Дональд Трамп. Глава государства назвал ее «супер-пупер-ракетой».
Коммерсантъ 17:10
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Футбол
«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Гаджеты
Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома
В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11