Курс евро опустился на шесть копеек. В четверг за валюту ЕС дают 79,85 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

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