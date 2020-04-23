Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:01, Ашберн
Комментарии
Авто
В России открылся автосалон новых советских автомобилей
Автоновости дня 01:40
Армия и оружие
Посольство США потребовало от Киева провести реформу оборонных закупок
По словам Воффорда, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
Евразия Daily 06:28
Игры
Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов
Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Здоровье
Выявили новые осложнения от коронавируса
Shraibikus News 06:15
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
Общество
Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня
Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Общество
Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября
Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии у пациентов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости 20:15
Происшествия
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.
Pravda.Ru 10:12
Происшествия
77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО
В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан 20:21
Общество
Трамп: Коронавирус более приспособлен к холоду и сухости, чем к теплу
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые доказали, что коронавирусная инфекция менее устойчива в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, сообщает «Интерфакс».
МИР 24 18:57
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
Кино
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»
Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Политика
Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным
РИА Новости 17:49
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии
Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время.
Взгляд.ру 14:33
Здоровье
В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест
Почти 5500 мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.
RT на русском 18:53
Армия и оружие
17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года
В 21 час столица от имени Родины салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину.
ГТРК Пенза 03:25
Общество
Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Известия 15:53
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью "Газете.Ru" опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
РИА Новости 18:07
Общество
Коронавирус выявили у 457 человек в интернатах России
Коронавирусную инфекцию зафиксировали у 457 человек, проживающих в 16 стационарных организациях на территории семи регионов России.
Газета.Ru 07:38
Экономика
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 13:24
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи
Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших.
Lenta.ru 15:08
Экономика
Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии
Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 20:35
Киберспорт
Universe объявил о завершении карьеры
Самым большим достижением игрока стало первое место на The International 2015 в составе Evil Geniuses.
Cyber.sports.ru 13:46