Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Цена евро упала на 74 копейки, составив 81,37 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Коммерсантъ14:34

Курс рубля на Московской бирже укрепился по отношению к основным валютам

ИА Красная Весна14:10

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Российская газета03:52

Рубль начал расти на Мосбирже

Аргументы и Факты04:07

Рубль в ходе торгов заметно укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:52

Курс доллара: большой отскок рубля

Expert.ru11:46

Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

РБК03:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:01, Ашберн

Комментарии

Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Автоновости дня 01:40
55
Армия и оружие

Посольство США потребовало от Киева провести реформу оборонных закупок

По словам Воффорда, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
Евразия Daily 06:28
2
Игры

Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов

Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
238
Здоровье

Выявили новые осложнения от коронавируса

Shraibikus News 06:15
22
Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
1
Общество

Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня

Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
8
Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
1,3K
Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября

Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
107
Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии у пациентов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости 20:15
Происшествия

В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса

В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.
Pravda.Ru 10:12
14
Происшествия

77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО

В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан 20:21
Общество

Трамп: Коронавирус более приспособлен к холоду и сухости, чем к теплу

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые доказали, что коронавирусная инфекция менее устойчива в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, сообщает «Интерфакс».
МИР 24 18:57
Общество

Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
Кино

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»

Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,3K
Политика

Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным

РИА Новости 17:49
8
Общество

Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии

Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время.
Взгляд.ру 14:33
75
Здоровье

В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест

Почти 5500 мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.
RT на русском 18:53
2
Армия и оружие

17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года

В 21 час столица от имени Родины салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину.
ГТРК Пенза 03:25
Общество

Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Известия 15:53
6
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
5K
Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью "Газете.Ru" опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
РИА Новости 18:07
32
Общество

Коронавирус выявили у 457 человек в интернатах России

Коронавирусную инфекцию зафиксировали у 457 человек, проживающих в 16 стационарных организациях на территории семи регионов России.
Газета.Ru 07:38
220
Экономика

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 13:24
860
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
977
Общество

В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи

Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших.
Lenta.ru 15:08
17
Экономика

Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 20:35
Киберспорт

Universe объявил о завершении карьеры

Самым большим достижением игрока стало первое место на The International 2015 в составе Evil Geniuses.
Cyber.sports.ru 13:46
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Коммерсантъ 07:17
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное