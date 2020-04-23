Курс рубля растет к доллару и евро

Игры Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.

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Музыка The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"). 1

Общество Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции. 1,3K

Общество Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки. 107

Здоровье В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии у пациентов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Происшествия В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины. 14

Происшествия 77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.

Общество Трамп: Коронавирус более приспособлен к холоду и сухости, чем к теплу Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые доказали, что коронавирусная инфекция менее устойчива в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, сообщает «Интерфакс».

Общество Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время. 75

Армия и оружие 17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года В 21 час столица от имени Родины салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину.

Шоу-бизнес Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью "Газете.Ru" опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом. 32

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Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 977

Экономика Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.