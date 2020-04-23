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Курс рубля растет к доллару и евро
Expert.ru
  • Известия0:29
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Цена евро упала на 74 копейки, составив 81,37 рубля.В источнике
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Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожания нефти

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Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

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Рубль умеренно подешевел к доллару и евро вслед за нефтью

Интерфакс вчера в 03:33
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