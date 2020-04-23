Курс рубля растет к доллару и евро

Общество В Новосибирской области готовятся к введению электронных пропусков Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников 22 апреля 2020 года в прямом эфире «Вести Новосибирск», в регионе готовятся к введению электронных пропусков. 245

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 60

Музыка Юрий Башмет материально поддержит музыкантов на фоне пандемии Дирижер Юрий Башмет заявил, что материально поддержит музыкантов, исполняющих классическую музыку, на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Русского концертного агентства". 1

Экономика Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 271

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,4K

Общество Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками. 221

Здоровье Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников. 17

Здоровье На ямальском объекте НОВАТЭКа 74 вахтовика заразились коронавирусом За прошедшие сутки в ЯНАО было выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, 74 из которых – на ямальском месторождении. 3

Экономика Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.

Общество В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер. 3

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. 914

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».

Футбол ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА 22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба. 1

Экономика Форекс-дилеры переиграли своих клиентов Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.