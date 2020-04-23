Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:30, Ашберн
Комментарии
Общество
В Новосибирской области готовятся к введению электронных пропусков
Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников 22 апреля 2020 года в прямом эфире «Вести Новосибирск», в регионе готовятся к введению электронных пропусков.
Вести Новосибирск вчера в 22:00
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Происшествия
Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть
Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Музыка
Юрий Башмет материально поддержит музыкантов на фоне пандемии
Дирижер Юрий Башмет заявил, что материально поддержит музыкантов, исполняющих классическую музыку, на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Русского концертного агентства".
Газета.Ru 15:25
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна 15:46
Политика
Песков опроверг ссору Путина с саудовским принцем
Капитал страны вчера в 10:23
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
Здоровье
Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников.
Российская газета 07:11
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском 16:32
Здоровье
На ямальском объекте НОВАТЭКа 74 вахтовика заразились коронавирусом
За прошедшие сутки в ЯНАО было выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, 74 из которых – на ямальском месторождении.
Би-порт 10:28
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
Общество
В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры
Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер.
REGNUM 08:36
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Игры
Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect
Игромания.ру 10:22
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM 22:21
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА
22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста вчера в 13:59
Экономика
Форекс-дилеры переиграли своих клиентов
Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.
Коммерсантъ 18:27
Общество
На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00
Куприна напомнила, что сегодня по закону Сахалинской области шуметь в рабочие дни нельзя с 22:00 до 6 утра, а в выходные и праздничные дни — до 9 утра.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
Шоу-бизнес
Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости 21:40