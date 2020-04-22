Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Комментарии
Биатлон
В Союзе биатлонистов России произошел раскол
Правление Союза биатлонистов России (СБР) заявило о созыве внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации.
Новый День 06:50
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ
Нева Спорт 15:20
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 13:53
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
Политика
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
Общество
Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе
После отмены режима самоизоляции ведомство предлагает открыть кафе, площадь которых не более 50 кв. м. В них на расстоянии не менее 1 м друг от друга должны находиться до пяти столиков на одного-двух человек.
РБК 13:50
Экономика
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
Lenta.ru 18:10
Здоровье
В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил о возможности новой более тяжелой второй волны коронавируса в стране.
Мой Брянск 21 апреля в 23:52
Хоккей
Родственники хоккеиста Александра Мальцева опровергли слухи о его коме
Родные двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по хоккею Александра Мальцева опровергли информацию о том, что он находится в коме.
Петербургский дневник 11:01
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек
59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
Происшествия
Эвакуация жителей началась в селе Танха из-за лесного пожара
Жителей попросили быть готовыми к ней, если ситуация ухудшится. Верховой пожар к селу Танха вечером 23 апреля.
Чита.Ру 10:34
Политика
Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Экономика
ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы
Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
Коммерсантъ 14:39
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку
Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.
Ведомости 16:15
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»
По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец 14:02
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Общество
СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев
Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.
Известия 18:35
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия вчера в 08:13
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 17:45