Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Цена евро упала на 74 копейки, составив 81,37 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль растёт к доллару и евро

Национальная служба новостей04:43

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Российская газета03:52

Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

РБК03:08

Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Коммерсантъ14:34

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Rambler News Serviceвчера в 04:40

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:05
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