Курс рубля растет к доллару и евро

Биатлон В Союзе биатлонистов России произошел раскол Правление Союза биатлонистов России (СБР) заявило о созыве внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации. 1

Экономика Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. 10

Происшествия В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 36

Общество Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно. 27

Здоровье Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.

Интернет «Яндекс» перевыпустил свой мессенджер В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. 222

Политика Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. 2

Общество Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе После отмены режима самоизоляции ведомство предлагает открыть кафе, площадь которых не более 50 кв. м. В них на расстоянии не менее 1 м друг от друга должны находиться до пяти столиков на одного-двух человек. 8

Здоровье В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил о возможности новой более тяжелой второй волны коронавируса в стране. 276

Хоккей Родственники хоккеиста Александра Мальцева опровергли слухи о его коме Родные двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по хоккею Александра Мальцева опровергли информацию о том, что он находится в коме.

Происшествия Эвакуация жителей началась в селе Танха из-за лесного пожара Жителей попросили быть готовыми к ней, если ситуация ухудшится. Верховой пожар к селу Танха вечером 23 апреля.

Общество В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. 6

Экономика ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 22

Музыка Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021» По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение. 4

Общество СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. 802

Энергетика Новак выступил против снижения цен на бензин в России Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. 1,8K