Сегодня за валюту Европейского союза предлагают 86,6 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Политика В КПРФ предложили приравнять фальсификации на выборах к госизмене Фальсификация итогов выборов должна быть приравнена к государственной измене и захвату власти, заявил в среду зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Происшествия «Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.

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Авто Porsche отзывает в России более 400 кроссоверов Cayenne Российское представительство компании Porsche объявило отзыв 445 вседорожников Porsche Cayenne Turbo и Cayenne Turbo S E-Hybrid на территории РФ.

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Спорт В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.

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Футбол «Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.