Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара и евро снизился на Московской бирже

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Курс валют сегодня: доллар и евро падают на торгах

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Вести.Ru03:23

Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков

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