Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Установлены курсы доллара и евро на длинные выходные

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ЦБ понизил курс доллара на 9-12 мая до 73,87 рубля

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Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро вслед за подрастающей нефтью

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На фоне дорожающей нефти рубль укрепился, а доллар и евро упали

ИА Красная Веснавчера в 14:04
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