Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро перед праздничными выходными

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Установлены курсы доллара и евро на длинные выходные

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:24

Официальный курс евро на выходные и вторник снизился до 80 рублей

ПРАЙМ06:28
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