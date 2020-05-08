На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс рубля растет к доллару и евро

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