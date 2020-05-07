Финансы
Газета.RuКурс рубля растет к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 11 копеек — до 74,00 рубля.RT на русском03:02
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК вчера в 07:12
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru вчера в 13:37
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Общество
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
Здоровье
В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.
RT на русском 13:40
Спорт
CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:00
Наука
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Политика
Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 15:17
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Космос
Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра
Европейские и американские ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру. Астрономы описали открытие в журнале Astronomy & Astophysics.
НТВ 06 мая в 12:43
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
Армия и оружие
США выведут часть сил из Саудовской Аравии
США намерено сократить военное присутствие в Саудовской Аравии.
Деловое.ТВ 04:47
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 05:41
Здоровье
В Краснодаре после карантина открылась Зиповская больница
Касается это и роддома, который также начал сегодня свою деятельность, говорится в сообщении больницы, опубликованном в Instagram.
Живая Кубань 15:20
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Выход России из режима ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в зависимости от региона возможен в конце мая – начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».
Rambler News Service 13:58
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44