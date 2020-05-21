Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правдавчера в 03:11
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Политика
Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли законопроект «О предотвращении действий, которые подрывают безопасность, без одобрения конгресса».
Мой Брянск вчера в 23:30
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Общество
Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым
Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:00
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Общество
Челябинская область может выйти из режима ограничений
Челябинская область в ближайшие дни может выйти из режима ограничений из-за коронавирусной инфекции.
АиФ Челябинск вчера в 21:07
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Москва приступит к первому этапу смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничительных мер в столице.
Газета.Ru 01:19
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться в формате плей-офф из 24 команд
Вашингтон, 22 мая 2020, 08:46 — REGNUM Голосование по возобновлению сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в формате плей-офф из 24 команд провёл профсоюз игроков НХЛ.
REGNUM 01:46
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома
"В Одессе по улице Среднефонтанская, 29 21 мая произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 года застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:31
Наука
Как коронавирус может повлиять на развитие болезней мозга
Европейские биологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что коронавирусная инфекция нового типа способна заражать нейроны и вызывать нейродегенеративные эффекты на головной мозг.
Live24 вчера в 08:22
Здоровье
Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками
7 канал Красноярск 00:16
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия вчера в 08:33
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 08:10
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию, рассказали в ПФР
Пенсионный фонд России озвучил новые правила, согласно которым некоторый трудовой стаж не будет учитываться при выплате пенсии.
Live24 вчера в 15:19
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Общество
Стало известно, когда в Омске откроют бани, детские сады и спортзалы
Вице-губернатор Омского региона Дмитрий Ушаков рассказал в прямом эфире ГТРК «Иртыш», когда планируется открыть бани, фитнес-центры, летние кафе и дежурные группы в детских садах.
АиФ Омск вчера в 22:38
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15