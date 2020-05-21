Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Цена евро упала на восемь копеек — до 77,93 рубля.
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Курс доллара впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля

RT на русском10:01

Доллар упал к 70 рублям, но риски продаж возрастают

Вести.Ru09:05

Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей

Известия03:31

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

Коммерсантъ04:18

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 70,98 рубля

ТАСС03:07

Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03

Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Комсомольская правда03:11
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Биатлон

Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 05:34
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:20
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Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 1867, следует из сообщения столичного оперативного штаба.
РИА Новости 18:09
Шоу-бизнес

Новое шоу Ксении Собчак на YouTube назвали провалом

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак запустила на платформе YouTube новое шоу.
ИнфоСМИ вчера в 09:14
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Общество

Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

РБК 17:59
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Здоровье

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Авто

Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу

Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
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Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
76
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
1,1K
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2,1K
Политика

США выходят из Договора по открытому небу

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Общество

Ежегодная сессия заксобрания Китая открывается в Пекине

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая.
ПРАЙМ 17:26
Здоровье

Названо условие для снятия ограничительных мер в Приморье

В Приморском крае связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры будут сняты только после того, как число выздоровевших жителей региона превысит количество заболевших, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 05:50
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Кино

Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой

Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину "Лед" за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело вчера в 11:53
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Общество

Сотрудницу больницы в Кирове уволили за жалобы на маленькую зарплату

15 мая Вотинцева опубликовала в Facebook свой расчетный лист за апрель, согласно которому ее зарплата составила 12 тысяч рублей в месяц.
Ридус 16:29
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Хоккей

Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов

РИАМО 11:06
Шоу-бизнес

Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

Юлия Высоцкая порадовала фанатов кадрами из семейного архива. На одном из снимков запечатлен сын артистки Петр.
StarHit.ru вчера в 09:30
18
Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
1,7K
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
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Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
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Футбол

«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»

РБК 18 мая в 05:36
Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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