Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 05:34
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:20
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 1867, следует из сообщения столичного оперативного штаба.
РИА Новости 18:09
Шоу-бизнес
Новое шоу Ксении Собчак на YouTube назвали провалом
Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак запустила на платформе YouTube новое шоу.
ИнфоСМИ вчера в 09:14
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Авто
Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу
Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
США выходят из Договора по открытому небу
Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Ежегодная сессия заксобрания Китая открывается в Пекине
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая.
ПРАЙМ 17:26
Здоровье
Названо условие для снятия ограничительных мер в Приморье
В Приморском крае связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры будут сняты только после того, как число выздоровевших жителей региона превысит количество заболевших, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 05:50
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину "Лед" за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело вчера в 11:53
Общество
Сотрудницу больницы в Кирове уволили за жалобы на маленькую зарплату
15 мая Вотинцева опубликовала в Facebook свой расчетный лист за апрель, согласно которому ее зарплата составила 12 тысяч рублей в месяц.
Ридус 16:29
Шоу-бизнес
Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
Юлия Высоцкая порадовала фанатов кадрами из семейного архива. На одном из снимков запечатлен сын артистки Петр.
StarHit.ru вчера в 09:30
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Футбол
«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»
РБК 18 мая в 05:36
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24