Финансы
ПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднимался на 23 копейки, до 80,85 рубля.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти
Интерфаксвчера в 12:49
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Комментарии
Здоровье
Минздрав РФ: коронавирус может поражать мозг
"Диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга", — утверждают в ведомстве.
Pravda.Ru вчера в 08:31
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
Росстат представил статистику по смертности от новообразований
Больше всего скончавшихся от новообразований (злокачественных и доброкачественных) в прошлом году было зафиксировано в Москве, сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.
ФАН 01:25
Общество
США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии
В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
Общество
Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ
Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Экономика
Илон Маск близок к тому, чтобы наконец-то заработать на управлении Tesla
Гендиректор Tesla Илон Маск стал ещё на шаг ближе к получению первого опциона на акции, прибыль от продажи которых превысит $750 млн.
3DNews вчера в 07:32
Происшествия
В Костромской области коронавирус диагностировали у 193 человек
Кострома, 29 апреля 2020, 10:26 — REGNUM В Костромской области выявили еще 13 случаев заражения новым коронавирусом — передает 28 апреля региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:26
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Общество
В Москве вылечились от коронавируса 4610 человек
Вести Подмосковья 03:37
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
МВД захотело получить доступ к банковской тайне
Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 05:45
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news вчера в 14:01
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия 27 апреля в 12:30
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
Игры
Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию
Цифровой магазин Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию для загрузки бесплатных игр.
The GEEK 03:00
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 33 человека
«13 случаев выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 12 - контактных, 5 пациентов из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, 3 - граждане группы риска с признаками ОРВИ», - сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавируса.
Регион 64 02:29
Футбол
Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят
Напомним, Евгений Фролов высказался с критикой в адрес правительства РФ. Он недоволен принимаемыми мерами режима самоизоляции.
ГЛАС.RU 03:15
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело вчера в 05:53
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Политика
В Забайкалье появятся замы губернатора
Депутаты краевого Заксобрания рассмотрели в первом чтении проект закона о введении в регионе должностей заместителей губернатора Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита 03:07
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25