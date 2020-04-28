Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднимался на 23 копейки, до 80,85 рубля.
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Курс доллара снизился до 73,81 рубля

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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:16

Рубль растет к доллару и евро

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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

Интерфаксвчера в 12:49

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ruвчера в 03:24

Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:10

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
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Здоровье

Минздрав РФ: коронавирус может поражать мозг

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Pravda.Ru вчера в 08:31
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Общество

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

Сусанин 02:19
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
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Общество

Росстат представил статистику по смертности от новообразований

Больше всего скончавшихся от новообразований (злокачественных и доброкачественных) в прошлом году было зафиксировано в Москве, сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.
ФАН 01:25
Общество

США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии

В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
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Общество

Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ

Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
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Экономика

Илон Маск близок к тому, чтобы наконец-то заработать на управлении Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск стал ещё на шаг ближе к получению первого опциона на акции, прибыль от продажи которых превысит $750 млн.
3DNews вчера в 07:32
Происшествия

В Костромской области коронавирус диагностировали у 193 человек

Кострома, 29 апреля 2020, 10:26 — REGNUM В Костромской области выявили еще 13 случаев заражения новым коронавирусом — передает 28 апреля региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:26
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Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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В Москве вылечились от коронавируса 4610 человек

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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Общество

МВД захотело получить доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
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Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
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Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news вчера в 14:01
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия 27 апреля в 12:30
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Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
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Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию

Цифровой магазин Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию для загрузки бесплатных игр.
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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 33 человека

«13 случаев выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 12 - контактных, 5 пациентов из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, 3 - граждане группы риска с признаками ОРВИ», - сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавируса.
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Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят

Напомним, Евгений Фролов высказался с критикой в адрес правительства РФ. Он недоволен принимаемыми мерами режима самоизоляции.
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Армия и оружие

Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России

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Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
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Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
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В Забайкалье появятся замы губернатора

Депутаты краевого Заксобрания рассмотрели в первом чтении проект закона о введении в регионе должностей заместителей губернатора Забайкальского края.
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Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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