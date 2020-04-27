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Курс рубля растет к доллару и падает к евро
Inc-news.ru
  • Вести.Ru0:39
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Евро подорожал на 12 копеек — до 80,79 рубля.В источнике
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Рубль после роста днем стал снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс 12:52
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Курс евро на МосБирже вырос до 80,79 рубля

News.ru 03:49
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А что, так можно было? Рубль растет на фоне дешевеющей нефти

Фонтанка.Ру 03:27
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