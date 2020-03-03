После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 3 марта. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе около 50 копеек.

Политика Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.

Гаджеты Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.

Общество ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.

Биатлон Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Общество Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".

Шоу-бизнес Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.

Происшествия Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".

Политика Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).

Общество Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.

Политика Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Общество Россиянам пообещали «малиновое» лето Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.