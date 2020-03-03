Финансы
ИзвестияРубль резко вырос после снижения ставки ФРС США
После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 3 марта. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе около 50 копеек.
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Рубль вечером заметно ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря решению ФРС США снизить ставку
Финмаркет03 марта в 11:58
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
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