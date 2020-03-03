Финансы

ИзвестияИзвестияРубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 3 марта. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе около 50 копеек.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Почему экстренное снижение ставки ФРС США ослабило доллар

RT на русскомвчера в 08:32

ФРС поддержала курс рубля

Ведомости03 марта в 13:15

Курс доллара к рублю потерял ₽1 после снижения ставки ФРС

РБК03 марта в 10:17

Рубль вечером заметно ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря решению ФРС США снизить ставку

Финмаркет03 марта в 11:58

Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

Известия03 марта в 10:33

Рынок акций России укрепился на фоне решения ФРС США снизить ставку

ТАСС03 марта в 11:27

США заставили рубль взлететь

Lenta.ru03 марта в 11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 05:49, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Известия вчера в 16:23
Политика

Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:26
Общество

Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом

Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Газета.Ru 04:37
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса

Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 04:24
Общество

ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
RT на русском 05:22
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

РИА Новости 01:50
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05:24
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
BFM.ru вчера в 19:11
Общество

В Петербурге зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В пятницу, 5 марта, стало известно, что в Петербурге официально зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 04:35
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
Футбол

Черчесов: главное, чтобы перед Евро-2020 не было травм

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 03:16
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Общество

Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился

Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
РИА Новости 05:36
Политика

Сторчак покинул пост замминистра финансов России

Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
RT на русском 05:31
Происшествия

Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье

RT на русском 05:35
Шоу-бизнес

Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи

Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.
Lenta.ru вчера в 09:14
Музыка

Критик Рудченко: Новая песня Бузовой не станет хитом

РИАМО вчера в 12:20
Происшествия

Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым

Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
РИА Новости 02:25
Происшествия

ФСБ задержала в Ростове вербовщика террористов

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:36
Происшествия

Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

RT на русском 03:49
Политика

Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки

Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).
ТАСС 05:05
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета 05:31
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
REGNUM 05:36
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
Lenta.ru 05:30
Армия и оружие

В МИД оценили планы США испытать гиперзвуковое оружие

В министерстве иностранных дел России прокомментировали планы Соединенных Штатов Америки по испытанию гиперзвукового оружия.
Городовой 02:53
Армия и оружие

Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.
Lenta.ru 03:58
Общество

В Швейцарии подтвержден первый случай смерти от коронавируса

Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.
REGNUM 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное