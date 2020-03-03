Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже начал незначительно укрепляться. Подобное обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку. До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Политика Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.

Финансы Курс евро поднялся выше 75 рублей Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.

Экономика Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Политика Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.

Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

Происшествия В ДТП в Липецкой области погибли три человека Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.

Авто Renault Duster сменил поколение Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.