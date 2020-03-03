Финансы

iReactoriReactorКурс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже начал незначительно укрепляться. Подобное обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку. До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
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Почему экстренное снижение ставки ФРС США ослабило доллар

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Рынок акций России укрепился на фоне решения ФРС США снизить ставку

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Курс доллара к рублю потерял ₽1 после снижения ставки ФРС

РБК03 марта в 10:17

ФРС поддержала курс рубля

Ведомости03 марта в 13:15

Рубль вырос к доллару, индекс РТС подскочил выше 1350 пунктов

Финмаркет03 марта в 10:52

Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

Известия03 марта в 10:33

Рубль значительно укрепился после снижения ставки ФРС США

Российская газета03 марта в 11:14
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