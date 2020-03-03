Финансы
iReactorКурс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США
Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже начал незначительно укрепляться. Подобное обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку. До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
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Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Политика
Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе
Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Футбол
Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом
Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
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Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Политика
Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки
Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.
Биатлон
Адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой
Очевидно, отсталая правовая система России ещё не дошла до появления электронных подписей.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Происшествия
В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.