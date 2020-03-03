Финансы
ВедомостиКурс рубля резко вырос после снижения ставки ФРС США
Курс рубля во вторник, 3 марта, растет к доллару и евро после объявления Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%. После новости ФРС доллар и евро резко потеряли в цене сразу около 50 коп.
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Рубль вечером заметно ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря решению ФРС США снизить ставку
Финмаркет03 марта в 11:58
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Комментарии
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