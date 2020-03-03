Курс рубля во вторник, 3 марта, растет к доллару и евро после объявления Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%. После новости ФРС доллар и евро резко потеряли в цене сразу около 50 коп.

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