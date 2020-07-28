Отмечается, что накануне доллар торговался до 72,33 рубля. Курс евро составил 84,85 рубля. Ослабление российской валюты эксперты связывают с остановкой роста нефтяных котировок, а также результатов заседания ЦБ 24 июля.

Курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро

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