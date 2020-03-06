Биржевые курсы доллара и евро к рублю в пятницу подорожали до уровня января 2019 года. На обвал российской валюты продолжает оказывать влияние падение мировых цен на нефть, в свою очередь вызванный продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-2019.

с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% - ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года. Как передает агентство Reuters, странам ОПЕК не удалось уговорить Россию сократить добычу нефти. С 1 апреля никаких ограничений на нефтедобычу уже не будет.

Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

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