Финансы
Эхо МосквыКурс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть
Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% - ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года. Как передает агентство Reuters, странам ОПЕК не удалось уговорить Россию сократить добычу нефти. С 1 апреля никаких ограничений на нефтедобычу уже не будет.
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с чего всё началось
Биржевые курсы доллара и евро к рублю в пятницу подорожали до уровня января 2019 года. На обвал российской валюты продолжает оказывать влияние падение мировых цен на нефть, в свою очередь вызванный продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-2019.Московский Комсомолец06 марта в 09:42
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Коронавирус обвалил рубль: эксперт призвал готовиться к худшему
Московский Комсомолец06 марта в 09:42
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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